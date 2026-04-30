Vandaag krijgen we afwisselend zon en wolken. Maxima rond 13 graden aan zee, en tot 16 graden in de provincie. De wind neemt wat af in kracht. Een plaatselijke felle bui blijft mogelijk.

Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen en wolken. Minima daarbij rond 6 tot 8 graden. 

Morgen nog vrij zonnig bij een graad of 20.

Vooral in het weekend stijgt de kans op regen weer. Zaterdag is het nog zo goed als droog bij 20 graden. Zondag meer wolken met kans op wat regen doorheen de dag.

Geert Naessens

