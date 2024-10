Vanavond zijn er tijdelijk wat meer intense buien. Later in de nacht is het droog. Minima rond een zachte 14 graden. In de avond kan het tijdelijk wat harder waaien, nadien neemt de wind weer af.

Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Al kan het een graadje warmer worden. En is er een iets grotere kans op een enkele bui.

Woensdag en donderdag wordt het veel natter en vooral donderdag ook met meer wind. Dan krijgen we te maken met de restanten van tropische orkaan Kirk die dan als gewone stormdepressie tot in Europa geraakt. Het wordt dan ook minder zacht.

Vanaf vrijdag komt er weer een hogedrukgebied in de buurt liggen en dat brengt dan weer enkele rustigere dagen. Het wordt dan droog met meer zon maar wel iets frisser.