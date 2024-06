Het wordt een mooi verkiezingsweekend, zeker wat de weersomstandigheden betreft. Vandaag krijgen we heel wat zon te zien met temperaturen van om en bij de achttien graden. We krijgen wel wat meer wolken te zien. Zelfs een lokale druppel is mogelijk. In de late namiddag komt de zon er weer beter door.

Vanavond en vannacht is het helder en koel met kans op lichte nevel en mist. De temperatuur zakt tot minimum zes graden.

Morgen klaart het opnieuw wat meer op. De zon komt nog meer boven en de temperatuur stijgt licht to twintig graden.