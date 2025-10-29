Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt met minima rond 10 graden. Morgen wordt een droge dag met nog wat wolken, maar de temperaturen lopen op tot 16 à 17 graden. Mogelijk laat de zon zich wat langer zien.

Donderdag trekken enkele zwakke storingen over, met kans op een licht buitje, maar de dag blijft grotendeels droog. De zuidelijke wind blijft aanwezig, en de maxima liggen een graadje lager dan woensdag.