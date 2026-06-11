Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met minima tegen de ochtend rond een veertiental graden. De wind waait geleidelijk aan uit het zuidwesten.

Morgen stijgen de maxima verder door naar 28 graden of misschien zelfs iets meer in de provincie. De zon krijgt daarbij eerst veel ruimte maar geleidelijk aan komen er meer wolken. In de avond kan daarbij wat regen vallen, of een onweer.

Vrijdag wordt een hele warme dag met maxima dan tot rond de 32 graden landinwaarts. Ook aan zee kan het zelfs tropisch warm worden. Wel met soms veel wolken en kans op een bui. Zeker in de namiddag is een lokaal onweer mogelijk.

Zaterdag trekt een zwak koufront door vanuit het noorden. Het koelt af tot rond 22 graden aan zee en 25 landinwaarts. Zondag en vooral maandag kunnen weer hele warme dagen worden.