Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima rond 6 tot 8 graden. Tegen de ochtend weer tijdelijk wat meer wolken. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Het is licht wisselvallig met wolken en zonnige perioden, maar matige temperaturen. Overdag halen we zowat 18 graden, in de nachten kan het met brede opklaringen telkens afkoelen tot rond een graad of 7.

Zaterdag tijdelijk wat meer wolken, zondag dan weer meer zon. In de temperaturen komt geen verandering.



Tegen het weekeind kan het kwik een graadje winst boeken, maar ook niet veel meer dan dat. Er is telkens overdag een mix van opklaringen en bewolking, in de nachten is het meest licht bewolkt.