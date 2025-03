Vandaag is het eerst bewolkt in de ochtend en daarbij kan er vooral landinwaarts wat regen of een bui vallen. Ook dan noteren we een 11-12 graden. In de namiddag komt er meer zon, maar er is ook duidelijk de hele dag door meer wind uit het noordwesten. Aan zee wordt die zelfs vrij krachtig. Vanmiddag komt er wel veel meer ruimte voor de zon met brede opklaringen