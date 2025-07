Vanavond en vannacht schuiven stilaan meer wolken binnen. De minima liggen rond 15 graden.

Morgen blijft het nog zomers warm, al is er meer bewolking. In de loop van de dag is er kans op een lokale bui, al lijkt die kans volgens de laatste weerkaarten weer kleiner te worden. Zondag en maandag wordt het merkbaar frisser met perioden van regen of buien, al blijft het onzeker hoeveel er uiteindelijk zal vallen. Maandag wordt ronduit koel.