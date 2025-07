Vanavond en vannacht is er tijdelijk kans op wat regen of een bui. Daarna volgt een drogere periode, maar tegen de ochtend neemt de kans op neerslag opnieuw toe. Het blijft winderig met minima rond 16 graden.

Zondag wordt het wisselvallig. Storingen in de buurt zorgen voor verspreide buien of perioden van regen. Het blijft winderig en met temperaturen rond 20 tot 22 graden is het duidelijk minder warm dan vandaag. In de namiddag kunnen de buien fel zijn, met kans op onweer.

Maandag trekt een volgende storing over het land met opnieuw buien of regen. De temperaturen dalen verder richting 18 graden en de wind blijft stevig uit west tot noordwest.

Vanaf dinsdag keert het zomerweer geleidelijk terug. De temperaturen gaan snel de hoogte in en vanaf woensdag kunnen we opnieuw zomerse tot tropische waarden verwachten, met tegen het einde van de week mogelijk 25 tot zelfs 30 graden.