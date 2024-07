Vandaag is opnieuw een veel betere dag dan gisteren en daarbij valt het weer best mee. Het is droog met vrij aangename zomerse temperaturen. We geraken ergens vooraan de 20 graden aan zee, tot 23 graden elders. Het is droog met een mix van wolken en zon. De wind waait eerst nog uit het noordwesten. Later wordt die veranderlijk met een voorkeur voor het zuidwesten.