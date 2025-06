Vandaag blijven we genieten van zomerse temperaturen, al is het net iets minder warm dan de voorbije dagen. Aan de kust halen we nog 20 tot 22 graden, terwijl het landinwaarts oploopt tot 23 à 24 graden. Het blijft overwegend droog, al kan er in de ochtend en rond de middag landinwaarts een lokale bui vallen. Later klaart het weer op. De wind waait uit het westen en wordt in de loop van de dag matig van kracht.