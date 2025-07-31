Zomers weekend met tropische temperaturen op komst
Het weekend verloopt warm en zonnig. Vandaag stijgt het kwik landinwaarts tot 25 à 26 graden, met veel zon maar ook enkele stapelwolken. Aan de kust wordt het 22 à 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder en soms wat nevelig, met minima tussen 13 en 16 graden.
Morgen wordt het nog warmer: 26 à 27 graden landinwaarts, en volop zon. Aan zee klimt de temperatuur tot zo’n 23 à 24 graden, met een naar noordoost draaiende wind.
Begin volgende week wordt het hoogzomers. Maandag en dinsdag kan het meer dan 30 graden worden, dinsdag zelfs tot 35 graden. Daarna blijft het warm, al neemt later in de week de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.
Geert Naessens
Gianni Seeuws