Morgen wordt het nog warmer: 26 à 27 graden landinwaarts, en volop zon. Aan zee klimt de temperatuur tot zo’n 23 à 24 graden, met een naar noordoost draaiende wind.

Begin volgende week wordt het hoogzomers. Maandag en dinsdag kan het meer dan 30 graden worden, dinsdag zelfs tot 35 graden. Daarna blijft het warm, al neemt later in de week de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.