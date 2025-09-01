Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima rond 11 tot 13 graden en eventueel vorming van wat nevel of een mistbank.

Morgen is het nog warmer en zou het zelfs richting 25 tot 28 graden kunnen worden. Ook dan is er veel zon al passeren er ook wel wat wolkenpartijen; vooral hoge sluierwolken.

Maandag en dinsdag zouden nu ook nog aardige dagen worden met meest droog weer en wel weer meer wolken, maar zeker ook nog de nodige zonnige perioden. Het blijft echter warm met maxima rond 22-23 graden.

Woensdag lijkt ook nog zomers te kunne zijn met zelfs weer hogere maxima. Op al die dagen is de kans op een bui heel klein. Pas later volgende week weer meer neerslagkansen.