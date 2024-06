Vandaag wordt het nog wat warmer dan de vorige dagen en halen we in de provincie vanmiddag 25 tot 28 graden. Het blijft zonnig met een zwakke oostelijke wind. Aan zee is er overdag een tijdelijke zeebries. Ook landinwaarts spant de wind vanmiddag wat aan uit het noordoosten. Er kunnen tijdelijk enkele stapelwolkjes opduiken die later weer verdwijnen.