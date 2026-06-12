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Zomers warm, moge­lijk onweer op komst

2026 06 18 071755 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke

Foto Ghislain Van De Meulebroeke

Vandaag is het zomers warm, tot 27 graden. Aan zee is dat iets minder, door een lichte zeebries. Er is eerst veel zon, later wat stapelwolken en mogelijk eindigt de dag met een regen- of onweersbui. Ook in de nacht naar vrijdag kan dat gebeuren.

Morgen wordt een heel warme dag met maxima tot 32 graden. Zelfs aan zee halen we de kaap van de 30. Er duiken af en toe wolken op en zeker in de namiddag is een lokale onweersbui mogelijk.

Zaterdag zakken de maxima even, naar 24 graden. Er zijn dan af en toe wat wolken. Dat is ook zondag en maandag zo, maar dan wordt het weer warmer. Vooral maandag zou een heel warme dag worden.

Geert Naessens

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