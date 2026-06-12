Morgen wordt een heel warme dag met maxima tot 32 graden. Zelfs aan zee halen we de kaap van de 30. Er duiken af en toe wolken op en zeker in de namiddag is een lokale onweersbui mogelijk.

Zaterdag zakken de maxima even, naar 24 graden. Er zijn dan af en toe wat wolken. Dat is ook zondag en maandag zo, maar dan wordt het weer warmer. Vooral maandag zou een heel warme dag worden.