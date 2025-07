Zomers warm, maar met kans op buien

Vandaag blijft het overwegend droog met zomerse temperaturen en een afwisseling van wolken en opklaringen. Na een grijze start breekt de zon door, al neemt de bewolking later opnieuw de overhand. In het binnenland klimt het kwik richting 24 à 25 graden. Aan zee blijft het iets frisser met een matige zuidwestenwind. Op het einde van de dag is een lokale regen- of onweersbui niet uitgesloten.