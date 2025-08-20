Zomers warm, later meer wolken
Vandaag wordt het nog wat warmer, met maxima die oplopen tot 26 graden, lokaal mogelijk 27 à 28 graden. In de loop van de dag schuift er wel meer bewolking binnen, al blijft het grotendeels droog.
Een plaatselijke bui in de late namiddag is echter niet volledig uit te sluiten. De aanvankelijk matige zuidenwind draait naar het zuidwesten tot westen en neemt geleidelijk toe.
Vanavond en vannacht blijft het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De minima zakken tegen de ochtend tot rond 15 graden.
Morgen koelt het wat af, met meer bewolking en kans op een buitje, al lijkt het overwegend droog te blijven. De wind trekt verder aan en draait naar het zuidwesten.
Vanaf donderdag trekken actievere storingen het land binnen, met meer kans op intense buien of perioden van regen. De temperaturen gaan dan verder omlaag. Vooral in de ochtend kunnen er stevige buien vallen, later op de dag klaart het opnieuw op. Maxima liggen nog rond 22 graden.
Vrijdag blijft de kans op een bui bestaan, maar overwegend is het droog met voldoende zonnige perioden. Zaterdag volgt een nieuwe storing met meer regen.
Kust
Ook aan zee krijgen we vandaag veel zon, al verschijnen er later op de dag meer wolken. Met maxima rond 25 graden wordt het aangenaam warm. De wind draait geleidelijk van zuid naar west en neemt toe. Een bui is niet uitgesloten, maar de kans blijft erg klein.
Vanavond en vannacht blijft het droog met wolken en opklaringen, minima rond 15 graden. Morgen blijft het droog, met een afwisseling van wolken en zon en temperaturen rond 23 graden.