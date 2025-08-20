Zomers warm, later meer wolken

Een plaatselijke bui in de late namiddag is echter niet volledig uit te sluiten. De aanvankelijk matige zuidenwind draait naar het zuidwesten tot westen en neemt geleidelijk toe.

Vanavond en vannacht blijft het droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. De minima zakken tegen de ochtend tot rond 15 graden.

Morgen koelt het wat af, met meer bewolking en kans op een buitje, al lijkt het overwegend droog te blijven. De wind trekt verder aan en draait naar het zuidwesten.

Vanaf donderdag trekken actievere storingen het land binnen, met meer kans op intense buien of perioden van regen. De temperaturen gaan dan verder omlaag. Vooral in de ochtend kunnen er stevige buien vallen, later op de dag klaart het opnieuw op. Maxima liggen nog rond 22 graden.

Vrijdag blijft de kans op een bui bestaan, maar overwegend is het droog met voldoende zonnige perioden. Zaterdag volgt een nieuwe storing met meer regen.