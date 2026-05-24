In de loop van de namiddag of avond is een lokale regen- of onweersbui mogelijk, al lijkt het zwaarste onweer onze provincie grotendeels voorbij te trekken. Tegen de avond draait de wind naar noordwesten en koelt het vanaf de kust stilaan af.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij minima rond 15 graden.

Ook zaterdag blijft het zomers warm met maxima van 23 graden aan zee tot 25 à 27 graden landinwaarts. De kans op een lokale regen- of onweersbui neemt wel wat toe, al lijken ook dan de zwaarste buien niet voor onze regio te zijn. Vanaf zondag stroomt koelere lucht binnen. De temperaturen zakken dan terug naar waarden rond 20 graden. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij een westelijke wind.

Ook begin volgende week blijft het wisselvalliger met af en toe een regenzone. De temperaturen blijven wel rond 20 graden hangen, wat normaal is voor eind mei.