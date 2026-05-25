Gaandeweg de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Die buien kunnen lokaal stevig uitpakken, maar zullen zeker niet overal vallen.

De situatie blijft erg onzeker. In de buurt liggen verschillende oude en soms moeilijk herkenbare storingen en buienlijnen. Daardoor kunnen er plots buien ontstaan, zoals ook gisteren in de late namiddag en de voorbije nacht al gebeurde. Lokaal kan het dus stevig regenen, terwijl het elders droog blijft.

Wie vandaag op pad gaat, houdt best rekening met mogelijk felle buien. Daarbij is er kans op hagel, onweer, wateroverlast en rukwinden. De grootste kans op buien zit landinwaarts, maar ook elders zijn ze niet helemaal uitgesloten.

Ook in de nacht naar zondag blijft de kans op een regen- of onweersbui aanwezig. Waar en wanneer die precies vallen, is moeilijk te voorspellen. Het wordt wel opnieuw een erg zachte nacht.