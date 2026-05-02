Zaterdag begint zonnig, maar bewolking in de namiddag
Vandaag start de dag zonnig, maar het wordt bewolkt in de namiddag. Toch blijven de temperaturen schommelen tussen 17 en 20 graden. In de avond neemt het af en morgenochtend bestaat de kans op een regenbui.
Vanochtend begint zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolkenvelden maar blijft het droog. De maxima liggen tussen 17 graden en 21 graden. Er staat een zwakke oostenwind. In de kustregio ontwikkelt zich in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten.
Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk bewolkt. Het blijft waarschijnlijk droog, maar tegen de ochtend neemt de kans op een bui. De minima liggen tussen 9 graden en 12 graden.
Robbe Temmerman