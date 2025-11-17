7°C
Weerbericht
West-Vlaanderen

Zach­ter, maar af en toe regen

Weerfoto regen herfst

Vandaag wordt het opnieuw een stukje zachter. De winterse temperaturen verdwijnen, maar veel meer dan 7-8 graden wordt het nog niet. Zeker in de ochtend zijn er nog felle buien mogelijk. Er staat nog een goed voelbare westenwind, maar die neemt toch al af in kracht.

Vanavond en vannacht tijdelijk rustiger met zelfs kans op wat vorst aan de grond, maar later in de nacht lopen de temperaturen weer op. Er blijven buien mogelijk, aan zee ook met forse windstoten.

Ook morgen vallen er felle buien, afgewisseld met droge periodes. De wind draait daarbij naar het noorden.

Woensdag lijkt het even wat rustiger met wat meer ruimte voor zonnige momenten, maar vanaf donderdag komen regen en wind terug, al is het dan wel weer een flink stuk zachter. Ook vrijdag veel regen.

Geert Naessens

