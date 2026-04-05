We starten de dag vandaag met heel wat zon. In de loop van de dag maakt deze zon plaats voor stapelwolken. Het blijft droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. De maxima schommelen rond 13 graden aan zee en 15 landinwaarts. Er staat vandaag een zwakke zuidwesten wind

Vanavond en vannacht trekt blijft hetzelfde weerbeeld op post: wolken en opklaringen. Ook morgen wordt een zachte dag met maxima rond de 16 graden. Morgen start net zoals vandaag, vrij zonnig en maakt daarna plaats voor bewolkingen. Later deze week blijft het waarschijnlijk zacht en grotendeels droog.