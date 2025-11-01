16°C
Zach­te herfst­dag met wol­ken en zon, later meer bewolking

Brugge © Lieven Massez

Ook vandaag blijft het grotendeels droog met een wisselend wolkenveld. Af en toe breekt de zon mooi door, al schuiven er tussendoor ook dikkere wolken binnen. De temperaturen klimmen tot zo’n 16 graden.

Vanavond en vannacht houdt het rustige weer aan. Het blijft droog, met wolken en opklaringen die elkaar afwisselen. De minima zakken naar ongeveer 8 graden met plaatselijk wat nevel of mist. Morgen wordt het iets koeler met meer bewolking en kans op een bui.

Aan de kust wisselen ook vandaag zon en wolken elkaar af bij maxima rond 15 à 16 graden. Vanavond en vannacht wordt het zwaar bewolkt, met minima rond 8 graden en kans op mist of nevel tegen de ochtend. Morgen oogt het daar grijs, met veel wolken en temperaturen rond 14 graden.

