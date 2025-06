Vanavond en vannacht is het lichtbewolkt tot helder met minima die tegen de ochtend zakken naar een 12 à 13 graden.

Komende week gaat de zomer weer een versnelling hoger schakelen. Maandag en dinsdag zijn nog relatief minder warme dagen, maar vooral later in de week loopt het kwik snel weer op naar zomerse waarden met veel zon en droog weer.

Morgen is nog een gematigde dag, maar toch zitten we overal gemakkelijk weer vooraan de 20 graden. Het is zonnig of licht bewolkt met een matige noordelijke wind.

Later in de week kunnen de temperaturen weer hoger geraken en gaan we zelfs weer naar een volle zomerse 25 graden toe. Tegen het eind van de week mogelijk weer 30 graden of meer.