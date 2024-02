Vandaag stroomt er erg zachte lucht binnen met maxima die oplopen tot rond 16 graden. Daarbij zit er in de ochtend nog wat regen, in de middag is het droog met zelfs een waterig zonnetje erbij. Er staat daarbij een matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met eventueel een bui. Minima rond 11-12 graden.



Morgen wordt een natte start van de dag verwacht met regen in de ochtend. In de middag is het droog met wat opklaringen bij 11 tot 12 graden.