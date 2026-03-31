Vandaag wordt het een stuk beter dan de voorbije dagen. De wind is gaan liggen en blijft zwak, draaiend van oost tot noordoost. Eerst zijn er nog vrij veel sluierwolken, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds meer en beter door. Landinwaarts kunnen zich in de namiddag wel enkele stapelwolken vormen. De temperaturen lopen op tot 14 à 15 graden.