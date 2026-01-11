10°C
Zacht win­ter­weer met zon in aan­tocht, kou­de nach­ten hou­den aan

Avelgem

Ook vandaag blijft het zacht met maxima rond 10 graden. De dag start met veel wolken en lokaal kan er regen vallen, maar geleidelijk aan nemen de opklaringen vanuit het zuidoosten toe. Vooral in de namiddag kan het zelfs vrij zonnig worden met een zwakke zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht wordt het licht bewolkt tot helder, met tegen de ochtend kans op nevel. Landinwaarts kan het licht vriezen, terwijl de temperaturen aan zee rond 2 graden blijven hangen. 

Morgen start koud, maar warmt het snel op richting 10 graden met opnieuw veel zon en een zwakke zuidoostelijke wind. In de nacht naar dinsdag vriest het opnieuw een graadje.

Ook aan zee blijft het vandaag grotendeels droog. In de namiddag breekt de zon vaker door en halen we opnieuw 10 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond 2 graden, met lichte vorst aan de grond en kans op nevel. Morgen wordt het ook aan de kust vrij zonnig en zacht.

Geert Naessens

