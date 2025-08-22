Vanavond en vannacht is het aanvankelijk droog. Tegen de ochtend neemt de kans op een bui toe. De minima blijven zacht met 14 tot 15 graden.

Morgen vallen er vooral in de ochtend enkele buien, maar de droge perioden overheersen. In de namiddag komt de zon er goed door en wordt het opnieuw zo’n 22 graden.

Zaterdag kan voor de komst van een nieuwe storing nog vrij zonnig verlopen. Pas later op de dag neemt de kans op buien toe. Ook zondag blijft het grotendeels droog, al kan er verspreid een bui vallen. De maxima blijven gemakkelijk boven 20 graden.