Zacht tot 23 graden en meestal droog
© Luc Lambert Ardooie
Vandaag trekt in de ochtend een zwakke storing voorbij, maar die levert nauwelijks meer dan een enkel buitje op. In de middag blijft het droog met maxima rond 22 à 23 graden. De zuidwestenwind waait matig, aan zee soms vrij krachtig.
Vanavond en vannacht is het aanvankelijk droog. Tegen de ochtend neemt de kans op een bui toe. De minima blijven zacht met 14 tot 15 graden.
Morgen vallen er vooral in de ochtend enkele buien, maar de droge perioden overheersen. In de namiddag komt de zon er goed door en wordt het opnieuw zo’n 22 graden.
Zaterdag kan voor de komst van een nieuwe storing nog vrij zonnig verlopen. Pas later op de dag neemt de kans op buien toe. Ook zondag blijft het grotendeels droog, al kan er verspreid een bui vallen. De maxima blijven gemakkelijk boven 20 graden.
Kust
Aan zee vandaag een mix van wolken en zon met kans op een lokaal licht buitje in de ochtend, maar vaak droog. Het wordt rond 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
Vannacht blijft het meestal droog met minima rond 15 graden.
Morgen kans op een enkele bui, maar verder gelijkaardige temperaturen en opnieuw een stevige zuidwestelijke wind.