Morgen trekt een volgende storing in de ochtend binnen met bewolking en wat lichte regen. In de middag is het dan droger met later ook geleidelijk wat opklaringen al blijft er wel kans op een bui.

Zondag is het aanvankelijk nog vrij zonnig met brede opklaringen. Gaandeweg neemt de bewolking in de namiddag echter toe op nadering van een volgende storing die tegen de nacht pas weer regen brengt. Het is wel opnieuw zacht met maxima rond een 12-tal graden.

Maandag trekt weer een storing door met regen. Dat kan weer voor een groot stuk van de dag zijn want ook die storing lijkt niet vlot te gaan passeren. Het blijft echter wel zacht met opnieuw maxima rond een 12 graden.