Herfst­weer houdt aan: wis­sel­val­lig week­end met regen en zach­te tem­pe­ra­tu­ren op komst

Weer 31 oktober 2025

Nieuwpoort © Bernine Deramoudt

Het is vandaag opvallend zacht, met maxima tot 16 graden en een stevige zuidelijke wind. Wolken overheersen en af en toe valt wat lichte regen.

Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het blijft zwaar bewolkt met kans op een plaatselijke bui of wat regen. De temperaturen dalen nauwelijks, met zachte minima rond 13 graden.

Ook het weekend verloopt wisselvallig. Zowel zaterdag als zondag krijgen we geregeld perioden van regen, soms met stevige buien en kans op onweer. De temperaturen blijven aan de hogere kant met 16 à 17 graden op zaterdag en rond 13 graden op zondag.

Maandag blijft het nog winderig en is er opnieuw kans op enkele buien, bij maxima rond 14 graden.

Geert Naessens

