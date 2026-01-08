Zacht maar af en toe gedruppel

Ook vanavond en vannacht is dat het weerbeeld met zachte minima van 8 graden of meer.

Morgen, vrijdag verloopt een beetje zoals vandaag al lijkt het dan toch wel droger te zijn. Er blijft veel bewolking met kans op wat gedruppel. Het blijft ook erg zacht met maxima die gemakkelijk oplopen tot rond een tiental graden. De zuidelijke wind neemt wel af in kracht.

Zaterdag start mogelijk met wat lichte regen of een bui. Daarna wordt het droog. Het blijft zacht overdag met maxima rond 10 graden.

Zondag wordt ook een zachte dag met maxima rond 10 graden. Er zijn dan meer opklaringen en het blijft ook droog. De nacht naar maandag kan het wat kouder worden. Mogelijk zakken we tegen de ochtend lokaal tot rond het vriespunt.