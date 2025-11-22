Vanavond en vannacht verandert er weinig: veel wolken, soms een opklaring en zachte minima rond 8 à 9 graden. Een lokaal regenbui blijft mogelijk.

Ook morgen domineren de droge momenten. Het wordt zo’n 10 graden bij een zuidelijke wind. Tijdelijk kunnen er bredere opklaringen voorkomen.

Zondag blijft het overwegend zwaarbewolkt. Er kan ook af en toe wat regen vallen. De maxima zakken dan ook naar 8 à 9 graden.

Maandag houdt het zachte, wisselvallige en winderige weer aan. Wolken overheersen, nu en dan kan er wat regen vallen en de temperaturen blijven vooralsnog hoog voor eind november.