Wol­ken over­heer­sen bij erg zach­te temperaturen

Vandaag zijn er weer veel meer wolken en heeft de zon het moeilijk. Dat sluit niet uit dat ze niet eens lokaal even doorbreekt, maar veel zal het niet zijn. De wolken overheersen met zelfs kans op een lokaal spatje regen bij wel weer erg zachte maxima van 16 graden.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af bij minima rond 10à11 graden. Tegen de ochtend komen er meer opklaringen en kan het een paar graden extra afkoelen met vorming van nevel en mist.

Morgen zijn er weer meer opklaringen. Eens de nevel en mist opgelost is, krijgen we zelfs vrij zonnig weer met een zwakke zuidelijke wind en wordt nog erg zacht met rond 16à17 graden.

In het weekend neemt de bewolking toe. Zaterdag is het nog droog, maar het wordt dan geleidelijk aan een graadje koeler. Zondag kan ook een drupje regen vallen.

Ook volgende week zijn er meer wolken met op maandag en dinsdag kans op een lichte bui en maxima tot 14 graden.

Geert Naessens

