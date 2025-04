Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt met tegen de ochtend mogelijk een bui. Minima tussen 7 en 9 graden. Morgen zal het grotendeels droog blijven al neemt gaandeweg de dag de kans op een bui wel toe. We halen daarbij opnieuw gemakkelijk 17 graden of meer. Zelfs een 18-19 graden is landinwaarts mogelijk.

Maandag daarentegen trekt waarschijnlijk een storing door met perioden van regen of buien. Het is dan met 15 graden opnieuw een stuk koeler. De regenhoeveelheid is echter ook dan alweer afgebouwd. Dinsdag en de rest van de week verlopen grotendeels droog met een mix van wolken en opklaringen en maxima rond een normale 15 graden.