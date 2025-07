Vanavond en vannacht valt de wind volledig weg bij minima die zakken naar een 13-tal graden. Het is licht tot wisselend bewolkt.

Donderdag en vrijdag is het zomers warm tot 28 graden. We krijgen dan veel zon en minder wind. Morgen zijn er overdag wel wat sluierwolken aanwezig doordat er warmere lucht binnenloopt.

Zaterdag wordt nog warmer met mogelijk lokaal 30 graden. Wel kunnen we later op de dag regen en onweersbuien krijgen. Zondag is het minder warm, maar wel nog zomers met ook dan kans op enkele regen- of onweersbuien.