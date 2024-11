Vanavond en vannacht is er nog meer wind uit het noorden met uitschieters aan zee tot 60-70 km per uur, boven land tot rond 50 km per uur. Daarbij kunnen enkele mogelijk felle buien vallen. Minima daarbij rond een heel zachte 10 graden.

Dinsdag en woensdag is het kouder met een doorstaande noordoostelijke wind. Op dinsdag kan er nog een bui vallen, woensdag is het droog. De temperaturen gaan er geleidelijk op achteruit al blijft het toch vrij zacht. Morgen een 11 graden, op woensdag nog altijd 9 graden. De nachten kunnen mits voldoende opklaringen tijdelijk koeler zijn.

Donderdag is het opnieuw wisselvalliger. Een noordelijke wind voert weer wat zachtere zeelucht aan met maxima rond 12 graden, maar er vallen weer verspreide buien.