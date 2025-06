Ook morgen is wisselvallig met kans op een bui of wat regen in de loop van de dag, vooral naar de late middag en avond toe. Het is dan wel iets zachter dan vandaag: 20 graden aan zee en tot 24 graden in de provincie. De wind waait opnieuw vrij krachtig uit het zuidwesten. 's Avonds passeert een regenzone.

Ook woensdag is licht wisselvallig bij 20 graden en veel wind. Ook donderdag ziet er voorlopig wisselvallig uit bij temperaturen rond 20 graden.