Wol­ken en opkla­rin­gen, tot 24 graden

2025 08 26 124142 Wervik ignace lacante

Foto Ignace Lacante

Vandaag is het wat minder warm, maar we halen toch nog altijd 22 tot 24 graden. Er komen meer wolken, een enkel buitje is niet uitgesloten. De zuidwestenwind neemt in kracht toe.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af bij minima tot 15 graden. Het blijft droog.

Morgen trekt in de ochtend een storing door de provincie, maar meer dan een heel enkel buitje zal dat niet brengen. In de middag is het weer droog. We halen 23 graden.

Vrijdag is er ook kans op en bui, maar het valt echt wel mee. De droge perioden overheersen. Ook dan is het vooral in de ochtend dat er een bui kan komen. In de namiddag is het weer droog met veel zon en warme maxima tot 22 graden.

Het is pas zaterdag dat er een volgende actievere storing op het menu staat. Maar wanneer die komt, is niet duidelijk. Het kan eerst lang zonnig zijn. We halen dan maxima tot 21 graden.

Geert Naessens

