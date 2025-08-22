Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af bij minima tot 15 graden. Het blijft droog.

Morgen trekt in de ochtend een storing door de provincie, maar meer dan een heel enkel buitje zal dat niet brengen. In de middag is het weer droog. We halen 23 graden.

Vrijdag is er ook kans op en bui, maar het valt echt wel mee. De droge perioden overheersen. Ook dan is het vooral in de ochtend dat er een bui kan komen. In de namiddag is het weer droog met veel zon en warme maxima tot 22 graden.

Het is pas zaterdag dat er een volgende actievere storing op het menu staat. Maar wanneer die komt, is niet duidelijk. Het kan eerst lang zonnig zijn. We halen dan maxima tot 21 graden.