Vanavond en vannacht is het bewolkt met wat lichte regen bij zachte minima van 7 à 8 graden en een naar zuidwest draaiende wind die verder afneemt.

Vanaf dinsdag wordt het weer droog en lopen de temperaturen fors op, dan volgen weer enkele prachtige lentedagen. We halen daarbij met veel zon zelfs al 15 tot 17 graden.

Op woensdag kan het zelfs dicht tegen de 18 tot 20 graden worden. Het is zonnig. Donderdag en vrijdag koelt het iets af doordat de wind noordoost wordt, maar het blijft toch zonnig en rustig lenteweer. Wel met koelere nachten.