Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk zwaarbewolkt, met tegen de ochtend kans op wat lichte regen. De minima liggen rond 15 à 16 graden.

Morgen wordt het zonniger, al begint de dag nog met wolkenvelden. Die verdwijnen snel, en daarna blijft het droog bij aangename maxima van 23 tot 25 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten.

Zaterdag blijft het overdag meestal droog bij vergelijkbare temperaturen, met mogelijk uitschieters tot 26 graden. In de avond is er kans op een lokale bui of onweer. Zondag wordt opnieuw wisselvalliger, met verspreid buien in de loop van de dag. Vooral in de namiddag kunnen die fel zijn. Het wordt dan iets frisser, met maxima rond 22 graden.