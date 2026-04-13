Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk bewolkt met opklaringen. Het koelt af naar 5 à 6 graden, bij een aanhoudende noordelijke wind.

De rest van de week blijft het waarschijnlijk droog. De temperaturen gaan opnieuw in stijgende lijn. Morgen voelt het wel frisser aan door een stevige noordoostelijke wind, al halen we landinwaarts nog zo’n 15 graden.

Woensdag wordt het opnieuw zachter met maxima tot 17 à 18 graden landinwaarts. In de dagen nadien koelt het opnieuw wat af.