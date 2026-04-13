Wis­sel­val­li­ge start van de dag, later meer zon en war­me­re temperaturen

2026 04 19 115802 Lichtervelde frans vanclooster

Lichtervelde © Frans Vanclooster

Vandaag verloopt wat wisselvallig door een zwakke storing die over de regio trekt, met hier en daar een bui. In de namiddag klaart het echter op en komt de zon er ruim door. Bij een koele noordelijke wind blijven de maxima beperkt tot zo’n 12 graden aan zee en 13 graden landinwaarts.

Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk bewolkt met opklaringen. Het koelt af naar 5 à 6 graden, bij een aanhoudende noordelijke wind.

De rest van de week blijft het waarschijnlijk droog. De temperaturen gaan opnieuw in stijgende lijn. Morgen voelt het wel frisser aan door een stevige noordoostelijke wind, al halen we landinwaarts nog zo’n 15 graden.

Woensdag wordt het opnieuw zachter met maxima tot 17 à 18 graden landinwaarts. In de dagen nadien koelt het opnieuw wat af.

Geert Naessens

