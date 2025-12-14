Het is zondagochtend wisselend tot zwaarbewolkt, met kans op enkele lokale buitjes. In de loop van de dag verschijnen er vanaf het oosten geleidelijk opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen overwegend droog.

Het blijft bovendien zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 9 en 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind die later op de dag naar het oosten draait.

Zondagavond en -nacht wordt het overwegend droog, met opklaringen afgewisseld door middelhoge en hoge wolkenvelden. De minima schommelen tussen 0 graden en 5 graden.