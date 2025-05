Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen. De temperatuur zakt naar een zachte 13 graden. Aan zee blijft de wind stevig doorstaan, maar landinwaarts neemt die geleidelijk af.

Morgen krijgen we een droge dag met maxima van rond de 20 graden aan de kust en een paar graden meer in het binnenland. De wind is merkbaar minder fel, al blijft hij aan zee nog goed voelbaar. Later op de dag zwakt die verder af.

Op zaterdag wordt het onstabieler. Later op de dag kan er een regen- of onweersbui ontstaan. De wind draait naar het noordwesten, waardoor het aan de kust koeler blijft met temperaturen rond 18 à 19 graden. In het binnenland kan het nog oplopen tot 22 à 24 graden.

Zondag wordt een iets koelere dag, maar met zo’n 20 graden blijft het aangenaam. Aan zee ligt de temperatuur iets lager, maar er is wel veel ruimte voor de zon.