Vanavond en vannacht blijft het regenachtig bij erg zachte minima rond 10 graden. De zuidelijke wind neemt geleidelijk aan in kracht af.

Morgen is het eerst droger, later volgt weer regen. Het blijft zacht met maxima rond 12 graden. In de nacht naar zondag kan het hard regenen en ook zondag overdag is het wisselvallig met perioden van regen of buien, afgewisseld met drogere momenten. We halen dan 11 graden.

Begin volgende week wordt het droger en rustiger, en we halen nog steeds maxima met dubbele cijfers.