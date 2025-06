Vanavond en vannacht wordt het rustiger. Er zijn wolkenvelden, maar ook opklaringen en het blijft overwegend droog. De minima schommelen rond 14 à 15 graden.

Morgen wordt opnieuw een warmere dag. De ochtend begint nog met wat bewolking, maar in de namiddag is er veel zon. De temperaturen stijgen dan opnieuw richting 25 graden.

Vanaf woensdag wordt het opnieuw heet met maxima tot 27 à 28 graden en veel zon. De dag kan wel eindigen met een regen- of onweersbui. Donderdag en vrijdag zijn iets minder warm, maar nog steeds zomers met maxima rond 22 tot 25 graden. Er is dan wat meer bewolking en vooral donderdag is er kans op een bui. Ook dan blijft het vrij winderig.