Naar het einde van de middag is de kans op een bui iets groter. Vanavond en zeker vannacht is het weer droog. De minima zitten dan rond de 13 tot 15 graden.

Morgen is er meer kans op een verspreide bui doorheen de dag met maxima tussen 21 en 23 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig. Later in de middag krijgen we meer buien.

