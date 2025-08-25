Wisselvallige eerste september met kans op buien
Ook vandaag zien we een mix van wolken en zon met mogelijk een bui ergens in de loop van de dag. De temperaturen lopen op tot 23 graden en de zuidwestelijke wind wordt matig tot vrij krachtig.
Naar het einde van de middag is de kans op een bui iets groter. Vanavond en zeker vannacht is het weer droog. De minima zitten dan rond de 13 tot 15 graden.
Morgen is er meer kans op een verspreide bui doorheen de dag met maxima tussen 21 en 23 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig. Later in de middag krijgen we meer buien.
Rest van de week
Woensdag trekt een regenzone door de provincie en gaat het overal wat regenen, maar niet veel. Het wordt iets minder warm. Donderdag en vrijdag zijn droge dagen. De maximatemperaturen lopen weer op, mogelijk naar 25 graden of meer in het weekend.