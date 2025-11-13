Vanavond en vannacht gaan de meeste buien eruit. Aan zee blijven er nog mogelijk, als er in de provincie toch nog een bui valt zal dat mogelijk met sneeuw zijn. Het wordt koud met landinwaarts op de meeste plekken lichte vorst: één tot drie graden onder nul, aan de grond nog kouder. Er is kans op gladheid.

Morgen is een kalmere dag met minder wind en meer opklaringen al kan een enkele bui nog steeds, maar die kans lijkt maar heel klein. Het blijft koud met maxima rond 5-6 graden.

Zaterdag is een koude, maar rustige dag met veel minder wind en ook ruimte voor de zon. Overdag neemt de bewolking langzaam toe en warmt het weer op richting 5 tot 6 graden, maar het blijft droog.

Zondag trekt een storing door. Eventueel is wat lichte smeltende sneeuw mogelijk. Het wordt weer zachter met oplopende maxima richting 8 graden naar het eind van de dag.