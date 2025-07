Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt, met vooral aan de kust kans op een lokale bui of onweer. Landinwaarts is het meestal droog. De minima liggen rond 14 à 15 graden.

Morgen blijft het in de ochtend vaak droog, maar in de namiddag neemt de kans op lokale buien opnieuw toe. De temperaturen blijven zomers met 21 tot 23 graden. Ook vrijdag blijft het zacht met maxima rond 21 à 24 graden. Af en toe valt er nog een bui, maar het blijft meestal droog. In het weekend krijgen we droog en vrij zonnig weer, bij zomerse temperaturen die mogelijk nog wat hoger uitkomen.