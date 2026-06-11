Wisselvallige dag op komst, maar wel droog
Vandaag start vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. De maxima liggen tussen de zestien en achttien graden. Vanavond en vannacht zal het lichtbewolkt zijn met maxima tussen de tien en elf graden.
Vandaag is het eerst vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, maar het blijft wel droog. Aan zee is er meer zon. Op het eind van de dag verschijnen er opnieuw brede opklaringen. De maxima liggen tussen zestien en achttien graden. De wind waait matig uit het noordwesten.
Vanavond en vannacht wordt het lichtbewolkt. Het blijft droog. In de streken nabij de Franse grens blijven er brede opklaringen. De minima liggen tussen de tien en elf graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten.
Geert Naessens
Robbe Temmerman