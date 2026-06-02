Vanavond en vannacht neemt de kans op buien langzaam af. En ook de wind neemt in kracht af, bij minima tussen 8 en 10 graden.

Morgen is in de ochtend nog een bui mogelijk, later wordt het droog. Er staat een matige zuidwestenwind bij opnieuw maxima tot 17 graden.

Donderdag krijgen we zon nauwelijks te zien en kan er wat lichte regen vallen, bij 16 graden.

Vanaf vrijdag krijgen we beter en warmer weer. Vrijdag halen we 19 graden, zaterdag 21.